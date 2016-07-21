Суд заарештував двох екс-прокурорів Криму за вимагання хабара

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Судове засідання проходило в закритому режимі.

Суд визначив заставу у розмірі 826 тисяч гривень. Екс-прокурор був узятий під варту в залі суду співробітниками СБУ.

Раніше, 21 липня, аналогічне рішення було винесено стосовно екс-прокурора АРК Вадима Букрея. Обом екс-прокурорам висувають підозри у вимаганні хабаря в екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша, підозрюваного у державній зраді.

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За інформацією СБУ, правоохоронці задокументували, що процесуальні керівники справи вимагали в екс-депутата 45 тисяч доларів за зміну статті обвинувачення на менш тяжку. Під час «торгів» сума зменшилася до 15 тисяч доларів. Обом колишнім працівникам прокуратури Криму оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.