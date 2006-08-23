Президент ініціював додаткове розслідування у справі Чорновола

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціював проведення додаткового розслідування обставин загибелі видатного державного і громадського діяча В’ячеслава Чорновола.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні після урочистої церемонії відкриття пам’ятника В.Чорноволу у Києві.

«Ми зараз повертаємось знову до того питання (загибелі) у вигляді чергового і нового доручення, яке дав я як Президент», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Ми повинні вийти на якісь інші висновки, виходячи з тих матеріалів, які сьогодні вже накопичились у прокуратурі, у слідчих органах, висновки, які скоріше підведуть нас до того, що це не було побутовою історією - але я не хочу випереджати розслідування», - додав він.

На думку Президента, і для влади, і для правоохоронців довести цю справу до кінця є справою професійного сумління і громадянської гідності.

У свою чергу, на урочистій церемонії відкриття пам’ятника В.Чорноволу лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК наголосив: «Його життя було обірване вже в незалежній Україні за нез’ясованих до цього дня обставин. У цьому зв’язку хотів би звернутись від імені Народного руху України до правоохоронців – це не лише ваш конституційний обов’язок розслідувати цю справу, це ваш обов’язок перед нацією».

Він відмітив, що В.Чорновол був видатним політичним діячем України, був совістю нації і зумів вистояти перед тоталітарною державою. За словами Б.ТАРАСЮКА, відкриття пам’ятника напередодні 15-ї річниці незалежності та 150-ї річниці з дня народження Івана Франка є символічним.

Б.ТАРАСЮК підкреслив, що життєвий шлях В.Чорновола є прикладом безмежного патріотизму, служіння українському народові та любові до своєї землі.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл очолював найбільшу партію національно-демократичної орієнтації - Народний Рух України. З часу утворення Руху восени 1989 р. він був одним з його лідерів, а з перетворенням Руху в партію в грудні 1992 року став його головою. З 1990 року обирався депутатом українського парламенту. В.Чорновіл - автор низки книг, відомий публіцист.

В.Чорновіл загинув в автокатастрофі у березні 1999 року. За офіційною версією МВС, він загинув внаслідок випадкової ДТП під Києвом: автомобіль В.Чорновола врізався у "КамАЗ" з причепом, який розвертався на дорозі. Соратники В.Чорновола вважають його загибель політичним убивством.

НРУ створив спеціальну комісію для проведення самостійного розслідування обставин загибелі свого лідера.

21 березня лідер НРУ Борис ТАРАСЮК висловив сподівання, що цього року буде поставлено крапку в розслідуванні загибелі В.Чорновола і винні постануть перед судом.