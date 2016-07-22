Розвідка дізналась про залучення людей Януковича до провокацій під час "хресної ходи"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

«Особлива увага (в ході так званої «хресної ходи» - УНІАН) приділятиметься інформаційно-психологічному впливу на населення нашої держави за рахунок негативного висвітлення подій в проросійських ЗМІ. Мета таких заходів полягає у формуванні негативного іміджу України перед світовою спільнотою», - зазначив він.

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«Відповідно до отриманої інформації, особлива роль в організації провокаційних дій відводиться оточенню українських високопосадовців режиму Януковича, в тому числі – колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка та його колишньої довіреної особи – Віктора Зубрицького», - сказав Скібіцький.

За його словами, оперативна інформація з цього приводу передана СБУ для подальшого реагування та вжиття відповідних заходів

Як повідомляв УНІАН, Скібіцький раніше заявляв, що російські спецслужби спробують використати «хресну ходу», організовану Українською православною церквою Московського патріархату, для дестабілізації ситуації в Україні, щоб поглибити розкол у суспільстві на релігійній основі.

На початку липня у Тернопільській та Донецькій областях стартувала «хресна хода за мир», організована УПЦ МП. Учасники ходи наприкінці липня планують прибути до Києва.

11 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав правоохоронні органи не допустити провокацій у Києві з боку деяких учасників «хресної ходи».