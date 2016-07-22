Луценко: вбивство Шеремета здійснила група осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Ужгороді. «Зараз я мав перемовини щодо порядку залучення експертів ФБР США, це дозволяє нам законодавство, я давав певні вказівки на те, щоб процесуальний керівник з генпрокуратури зробив певні дії для того, щоб з сьогоднішнього дня ці експерти почали працювати в українському правовому полі», - заявив Луценко.

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«Єдине, що я можу сказати: ми знаємо автомобіль, ми бачимо декілька осіб, які закладали вибухівку. Ми будемо найближчим часом за допомогою ФБР мати інформацію про тип цієї вибухівки, і це допоможе слідству рухатися по слідах вбивць. На цей момент я можу сказати, що це не один, більше нічого добавляти не маю права», - сказав генпрокурор.

«Ми займаємося аналізом усіх відеоматеріалів і тих, які вам відомі з мережі інтернет. Ще раз скажу, єдине, що я може сказати, що вбивця був не один, це була група, і частину цієї групи ми бачимо на відео», - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.

Президент Петро Порошенко попросив допомоги у міжнародних партнерів і обговорив з посольством США в Україні залучення до слідчої групи експертів ФБР, які мають унікальні методи в дослідженні вибухової техніки.

Невдовзі Держдепартамент США заявив, що ФБР підключилося до розслідування вбивства журналіста Шеремета.

Сьогодні у Києві в Українському домі пройшла церемонія прощання із загиблим журналістом. Похорон Шеремета відбудуться завтра на його батьківщині - у Мінську.