Луценко: вбивство Шеремета здійснила група осіб
Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що вбивця журналіста Павла Шеремета був не один, це була група осіб, частина якої зафіксована на відео.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Ужгороді. «Зараз я мав перемовини щодо порядку залучення експертів ФБР США, це дозволяє нам законодавство, я давав певні вказівки на те, щоб процесуальний керівник з генпрокуратури зробив певні дії для того, щоб з сьогоднішнього дня ці експерти почали працювати в українському правовому полі», - заявив Луценко.
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«Єдине, що я можу сказати: ми знаємо автомобіль, ми бачимо декілька осіб, які закладали вибухівку. Ми будемо найближчим часом за допомогою ФБР мати інформацію про тип цієї вибухівки, і це допоможе слідству рухатися по слідах вбивць. На цей момент я можу сказати, що це не один, більше нічого добавляти не маю права», - сказав генпрокурор.
«Ми займаємося аналізом усіх відеоматеріалів і тих, які вам відомі з мережі інтернет. Ще раз скажу, єдине, що я може сказати, що вбивця був не один, це була група, і частину цієї групи ми бачимо на відео», - уточнив він.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.
Президент Петро Порошенко попросив допомоги у міжнародних партнерів і обговорив з посольством США в Україні залучення до слідчої групи експертів ФБР, які мають унікальні методи в дослідженні вибухової техніки.
Невдовзі Держдепартамент США заявив, що ФБР підключилося до розслідування вбивства журналіста Шеремета.
Сьогодні у Києві в Українському домі пройшла церемонія прощання із загиблим журналістом. Похорон Шеремета відбудуться завтра на його батьківщині - у Мінську.