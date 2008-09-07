Ющенко привітав Жмеринку з 105-річчям

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав жителів Жмеринки зі 105-річницею міста.

Як повідомила прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО наголосив, що Жмеринка є одним із найбільших в Україні залізничних вузлів, що відіграє важливу роль у житті країни.

«Квітуча й затишна Жмеринка є брамою Подільського краю та одним із найбільших в Україні залізничних вузлів, який відіграє помітну роль у житті нашої країни», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави нагдав, що «протягом своєї порівняно недовгої історії місто пережило бурхливі, а часто і трагічні події – війни, жахливі часи німецької окупації та репресії комуністичного режиму».

«Усупереч усім негодам Жмеринка росла і розвивалася. Сьогодні – це місто з потужним соціально-економічним та гуманітарним потенціалом, де функціонують підприємства транспорту, машинобудування, легкої та харчової промисловості», - зауважив Президент.

Глава держави висловив велику вдячність жмеринчанам за щирість і працьовитість, за любов до рідної землі, за вагомий внесок у розбудову української держави.

«Зичу вам доброго здоров`я, миру і злагоди, родинного щастя і достатку. Примножуйте здобутки свого міста задля блага всієї України», - наголосив у вітанні Президент.