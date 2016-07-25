Учасників "хресної ходи" не пустили до Борисполя, зустрівши їх часником та яйцями (фото, відео)

Серед них були бійці АТО та євромайданівці, передає 24 канал.

Противники "хресної ходи" намагалися жбурляти в колону яйця та часник як натяк, що такі сумнівні релігійні заходи йдуть від нечистої сили.

Читайте такожСБУ відреагувала на перекриття руху активістами на шляху "хресної ходи" до Києва

Сутичок вдалося уникнути. Правоохоронці взяли учасників ходи у кільце та супроводжують на шляху до Києва.

У свою чергу "Громадське" повідомляє, що близько 400 учасників "хресної ходи за мир" не пустили в Бориспіль Київської області. Охороняли вірян більше 100 силовиків Нацгвардії та столичної поліції.

Організатори «ходи» вирішили піти в обхід Борисполя, безпосередньо на Київ.

Як повідомлялося, на початку липня в Тернопільській та Донецькій областях стартувала «хресна хода за мир», організований УПЦ Московського патріархату. Учасники ходи наприкінці липня планують прибути до Києва.

27 липня хода запланована у центрі Києва.

22 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські спецслужби спробують використати «хресну ходу» для дестабілізації ситуації в Україні, щоб поглибити розкол у суспільстві на релігійному грунті. Також, за його словами, спецслужби РФ залучають до організації провокацій під час «хресної ходи» осіб з оточення колишнього президента Віктора Януковича.