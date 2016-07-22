Бориспільська міськрада заборонила прохід містом учасників "хресної ходи"

Як зазначається у повідомленні міськради у Facebook, таке рішення прийняте "з метою уникнення провокацій міжконфесійних конфліктів, масових заворушень, недопущення транспортного колапсу".

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Окрім того, згідно з повідомленням, правоохоронним органам міста Борисполя доручено забезпечити громадський порядок та безпеку мешканців міста.

Нагадаємо, На початку липня у Тернопільській та Донецькій областях стартувала «хресна хода за мир», організована УПЦ МП.

Учасники ходи наприкінці липня планують прибути до Києва. 11 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав правоохоронні органи не допустити провокацій у Києві з боку деяких учасників «хресної ходи».