Тимошенко: з Одеса-Броди хотіли викачати $300 мільйонів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру, не зважаючи на рішення Ради національної безпеки та оборони України, підтримувати запропонований Секретаріатом Президента варіант використання нафтопроводу “Одеса-Броди” в аверсному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на прес-конференції.

“Я як прем`єр-міністр не можу підтримати цю корупційну схему, не зважаючи на те, що три засідання РНБО були присвячені тому, щоб примусити уряд передати технічну важку нафту на 300 млн. доларів офшорній компанії. Я й надалі говорю, що я не піду на це”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що в результаті реалізації запропонованого варіанту нафтопровід може залишитися взагалі без нафти для перекачування в будь-якому напрямі.

“Немає ніяких угод, які забезпечували б поставки до України легкої нафти прикаспійського регіону, немає стратегічних домовленостей щодо добудови нафтопроводу в правильному напрямі, а є тільки пред`явлений «Транснафті» (ВАТ «Укртранснафта» - УНІАН) контракт із офшорною компанією, який зобов`язує «Транснафту» викачати технічну нафту й продати офшорній компанії, й практично 300 млн. доларів віддати офшорній компанії та залишити «Одеса-Броди» повністю без нафти для перекачування в будь-якому напрямі”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із цим вона зазначила, що залишається прихильницею того, щоб нафтопровід працював в проектному - аверсному режимі. “Я прихильник цього проекту, й буду все робити для того, щоб цей проект працював у проектному напрямі”, - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 липня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» за проектним напрямом».

Президент доручив Міжвідомчій робочій групі з опрацьовування питань забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» за проектним напрямом допрацювати разом із ВАТ «Укртранснафта» пропозиції щодо умов надання комплексу послуг із транспортування нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» за результатами обговорення цього питання на засіданні РНБО.

Нагадаємо, що ще на початку січня ц.р. керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звернулися з офіційним листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови правління НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ з проханням ухвалити рішення про "аверсне" функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди". Зокрема, керівники НПЗ зазначали, що одержали комерційні пропозиції про поставки легкої каспійської нафти для переробки на заводах загальним обсягом не менше 5 млн. тонн на рік. При цьому зазначалось, що підприємства мають технічні можливості для прийому й переробки цього обсягу нафти.

22 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом створив Міжвідомчу робочу групу й доручив їй розробити та подати в тижневий термін план заходів щодо переведення з 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим роботи за проектним напрямом (із Одеси до Бродів) зі збереженням при цьому рівня доходів від його використання.

На думку прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, варіант аверсного використання «Одеса-Броди», який пропонується Секретаріатом Президента, є корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

Після цієї заяви керівництво ВАТ "НПК "Галичина" й ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звинуватили Кабінет міністрів України в бездіяльності щодо ухвалення рішення про "аверсне" функціонування "Одеса-Броди".

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» планувався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу й терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років із моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій із боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, із моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси й далі - танкерами через чорноморські протоки.

При цьому на початку 2007 року Кабінет міністрів доручив Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки разом з НАК «Нафтогаз України» і компанією «Укртранснафта» до 2008 року підготувати до підписання міжурядовий українсько-польський договір із добудови нафтопроводу «Одеса-Броди» до польського міста Плоцька. Реалізація цього проекту має зробити використання нафтопроводу в прямому режимі більш привабливим. Згодом нафтопровід планується продовжити до Гданська.

У 2007 році трубопроводом "Одеса-Броди" в реверсному режимі прокачано 9,056 млн. тонн нафти, в 2006 р. - 3,418 млн. тонн, у 2005 р. - 5,754 млн. тонн, у 2004 р. - 1,048 млн. тонн.

Всього за час роботи реверсного маршруту, станом на 31 грудня 2007 року, прокачано 19,276 млн. тонн сировини, а Україна одержала у вигляді платежів за транзит і портових зборів 205,4 млн. доларів.