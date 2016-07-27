До Європейської площі вже прибули противники "хресної ходи"

Як передає кореспондент УНІАН, двоє чоловіків старшого віку стоять на сходах Українського дому і тримають невеликий саморобний банер з написом "П'ята колона". У одного з чоловіків у руках також прапор України.

Крім того, на сходах перед Українським домом перебуває близько 50 паломників. Вони тримають в руках таблички, на яких вказані назви населених пунктів, з яких вони приїхали. Зокрема, це міста: Хуст, Чернівці, Кривий Ріг, Бердянськ, Дніпро та інші.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що до охорони правопорядку в столиці під час "хресної ходи" залучили 6 тис. силовиків.

"Хресна хода", організована УПЦ МП, стартувала на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях. Напередодні учасники "хресної ходи" прибули до Києва, де планують сьогодні піднятися на Володимирську гірку на урочисту літургію. Після цього вони вулицею Грушевського пройдуть до Києво-Печерської лаври, в якій також запланована святкова літургія з нагоди Дня пам’яті рівноапостольного князя Київського Володимира, що відзначається 28 липня.

22 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські спецслужби спробують використати "хресну ходу" для дестабілізації ситуації в Україні.