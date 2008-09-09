Банківську систему України поставили в один ряд з Ямайкою і Болівією

Виходячи з оцінки країнових ризиків (BICRA), яка відображає сильні і слабкі сторони банківської системи кожної країни порівняно з іншими державами, S&P відносить банківську систему України до останньої, найслабкішої групи 10.

Крім України, до цієї групи входять Венесуела, Ямайка і Болівія.

Про це говориться в повідомленні S&P з посиланням на звіт «Діяльність українських банків пов`язана з високими ризиками і ведеться у складних макроекономічних умовах», опублікований 8 вересня RatingsDirect.

«Українська банківська система, як і раніше, значною мірою вразлива щодо різного роду стресових ситуацій внаслідок стрімкого зростання, що спостерігається останніми роками, кредитних портфелів, які ще не пройшли випробування часом, на фоні макроекономічної і політичної невизначеності», - цитуються в повідомленні слова кредитного аналітика Standard & Poor`s Катерини ТРОФИІМОВОЇ.

Іншими проблемами банківського сектора України є все ще істотна концентрація бізнесу на окремих контрагентах і галузях, значна «доларизація» операцій, слабка юридична база в галузі правового захисту прав кредиторів, недостатньо жорсткі стандарти видачі кредитів і ризик-менеджменту, а також відставання дій щодо регулювання сектора і банківського нагляду від розвитку ринку.

На думку К.ТРОФИМОВОЇ, незважаючи на неспокійну політичну обстановку та інфляційний тиск, темпи макроекономічного зростання залишаються високими, що сприяє розвитку і підтримці кредитоспроможності банків, а також деякому зниженню підприємницьких і кредитних ризиків у банківському секторі, рівень яких все ж таки оцінюється як підвищений. Поступове зміцнення і підвищення прозорості українських компаній разом зі зростанням добробуту населення і диверсифікацією бізнесу банків сприяють поступальному розвитку системи.

«Швидке зростання кредитування і різке підвищення рівня боргового навантаження в умовах, коли кредитна культура ще не досить сформована, а процедури ризик-менеджменту недостатньо ефективні, можуть надалі обернутися значними проблемами, і роблять систему вразливою до наслідків можливого погіршення ринкової кон`юнктури, наприклад, у сегментах нерухомості і будівництва», - вважає К.ТРОФИМОВА.