На Печерську сталася сутичка із забудовниками

Сьогодні у Києві відбулися сутички між місцевими жителями і забудовниками стадіону на вул. Панаса Мирного, 11.

Як повідомляє сайт “Збережи старий Київ”, місцевих мешканців і громадських активістів, які протестували проти будівництва зазначеного стадіону, було побито.

За словами місцевих мешканців, близько 9.00 стадіон Київського національного університету технологій та дизайну оточили озброєні спецзасобами невідомі особи у бойовому спорядженні (бронежилети, каски тощо), які не пускали громадян на територію стадіону, погрожуючи застосувати силу. Під їхньою охороною робітники почали руйнувати стадіон. Автогеном були зрізані спортивні споруди, на територію були завезені бетонні блоки.

При цьому невідомі особи не показували ніяких документів, стверджують місцеві мешканці.

Як повідомляє сайт, близько 13.00 при спробі місцевих мешканців пройти на стадіон до них було застосовано силу. Кілька жінок отримали травми, одного з протестувальників було побито, після чого невідомі у формі понесли його до автомобіля "Ланос" із написами “Холдинг охоронних підприємств "Шериф". За цим спостерігав, але не втручався, співробітник міліції.

Як інформують мешканці, схопленого силоміць посадили у згадане авто, і спробували вивезти. Однак рух автомобіля по вулиці було заблоковано автомобілем протестуючих, і після того, як прибув наряд міліції, схопленого випустили з машини.

Водночас міліція "охоронців" не затримала.

Після цього невідомі і робітники залишили стадіон, без перешкод з боку міліції.