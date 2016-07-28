Учасники хресної ходи УПЦ КП прийшли на Володимирську гірку
Учасники хресної ходи Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) прийшли на Володимирську гірку.
Як передає кореспондент УНІАН, після того, як усі віряни розташуються навколо пам'ятника Володимиру Великому, розпочнеться урочистий молебень з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України.
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Очікується виступи церковних ієрархів, зокрема, предстоятеля УПЦ КП, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.
Планується, що з 13.30 до 14.30 на Володимирській гірці відслужать урочистий молебень.
Як повідомляв УНІАН, близько 12 годині учасники хресної ходи УПЦ КП вирушили від Володимирського собору до Володимирської гірки.
Заходи безпеки у Києві в даний час не настільки посилені, як вчора під час «ходи» УПЦ МП. Зокрема, на вулицях немає металевих огорож і рамок металошукачів, через які вчора проходили всі учасники «ходи».
За даними правоохоронців, кількість учасників хресної ходи - до 3 тис. осіб. Проте за повідомленнями кореспондента УНІАН, візуально кількість людей досягає приблизно 6 тис.