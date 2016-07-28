Учасники хресної ходи УПЦ КП прийшли на Володимирську гірку

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як усі віряни розташуються навколо пам'ятника Володимиру Великому, розпочнеться урочистий молебень з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України.

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Очікується виступи церковних ієрархів, зокрема, предстоятеля УПЦ КП, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Планується, що з 13.30 до 14.30 на Володимирській гірці відслужать урочистий молебень.

Як повідомляв УНІАН, близько 12 годині учасники хресної ходи УПЦ КП вирушили від Володимирського собору до Володимирської гірки.

Заходи безпеки у Києві в даний час не настільки посилені, як вчора під час «ходи» УПЦ МП. Зокрема, на вулицях немає металевих огорож і рамок металошукачів, через які вчора проходили всі учасники «ходи».

За даними правоохоронців, кількість учасників хресної ходи - до 3 тис. осіб. Проте за повідомленнями кореспондента УНІАН, візуально кількість людей досягає приблизно 6 тис.