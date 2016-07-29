Суд вкотре переніс розгляд скарги військового прокурора Кулика на арешт майна

Про це повідомляє "Українська правда".

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Таке рішення колегія суддів оголосила через ненадходження до суду матеріалів справи.

Судове засідання призначено на 13.45.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура проводить службову перевірку щодо Кулика, проти якого відкрито кримінальне провадження за підозрою в незаконному збагаченні.

Нагадаємо, 29 червня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Кулика. У той же день детективи вручили Кулику письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення).

1 липня Солом'янський районний суд Києва заарештував на час досудового розслідування два автомобілі, три квартири, земельні ділянки, два паркомісця, одне нежитлове приміщення та ряд банківських рахунків, якими володіє Кулик.

4 липня Солом'янський райсуд за клопотанням НАБУ усунув Кулика від виконання службових обов'язків на 2 місяці. У той же день суд обрав для Кулика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. У той же час, 13 липня, Апеляційний суд Києва відновив Кулика на посаді прокурора сил АТО.