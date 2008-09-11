У кар’єрі Південного ГЗК зіткнулися дрезина і електровоз: троє загиблих

Троє осіб загинули внаслідок зіткнення дрезини з електровозом у кар’єрі Південного ГЗК

У Кривому Розі Дніпропетровської області у кар’єрі копальні Південного гірничо-збагачувального комбінату внаслідок зіткнення дрезини та електровоза загинули троє робітників, ще семеро травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, вчора о 13.30 у кар’єрі через відмову гальмівної системи сталося зіткнення автовантажної матриці (дрезина) з кар’єрним електровозом, внаслідок чого загинули троє осіб, ще семеро з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовані.

Створено комісію з розслідування причини відмови гальмівної системи дрезини. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Водночас, як повідомили УНІАН в управлінні взаємодії зі ЗМІ “Укрзалізниці”, до цієї аварії “Укрзалізниця” відношення не має. Як ідеться у повідомленні, “тепловоз, локомотивна бригада та колія належать Південному гірничо-збагачувальному комбінату”.