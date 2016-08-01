На педагогічні спеціальності зарахували абітурієнтів з найнижчими балами - Міносвіти

Ці спеціальності виявилися непопулярними серед абітурієнтів з високими балами, сказала перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун.

За її словами, заяви на педагогічні спеціальності подавали абітурієнти з найнижчими балами.

Читайте такожВ Міносвіти назвали топ-10 вузів, де збільшено кількість місць держзамовлення

«Проблемними є зарахування на підготовку вчителів. Ми бачимо, на жаль, дуже низькі прохідні бали на підготовку вчителів фізики, до прикладу. Найвищий прохідний бал 127», - зазначила вона.

Експерт громадянської мережі ОПОРА Наталія Радиш зазначила, що найбільше проблем під час вступної кампанії цього року виникло з технічних причин. За її словами, йдеться, зокрема, про перебої в роботі електронної системи подання заяв через велику кількість відвідувань протягом перших днів вступної кампанії. Друга проблема - незрозумілість умов прийому, інколи через зміни в останній момент, додала вона.

Третя основна проблема, за словами експерта, – складання творчих конкурсів та фізичних випробувань на спеціальності, де вони були складовою конкурсу. Вона зазначила, що інколи екзамени співпадали у часі в різних вишах чи одному виші на різні спеціальності, звужуючи вибір для вступників.

Також, як додала Радиш, ще одна проблема – суб’єктивність оцінювання. Оскільки «часто вступники скаржаться, що вони здали нормативи або відповіли на всі запитання, але мають досить низький результат. У частині екзаменів, які виконувалися в усній формі, абітурієнтам дуже важко довести свою правоту», зазначила вона.

Водночас Радиш вважає позитивом те, що в цьому році було скасовано вступ поза конкурсом та за цільовими направленнями, на які раніше виділяли, відповідно, 25% і до 75% бюджетних місць. Вона зазначила, що «друга позитивна тенденція – адресність держзамовлення, і хоча вона тісно пов’язана з обсягами держзамовлень минулого року, 25% тих місць виш отримав завдяки абітурієнтам з високими балами».