Нацрада з телерадіомовлення звільнила свого секретаря Котенко

Як повідомила прес-служба Нацради, «регуляторний орган задовольнив заяву відповідального секретаря Національної ради Катерини Котенко про звільнення з посади члена Національної ради за власним бажанням».

Котенко пропрацювала в Нацраді понад два роки.

Нацрада складається з 8 осіб, з яких 4 призначаються Верховною Радою і 4 президентом. При цьому одного свого представника президент так і не призначив. Таким чином, після звільнення Котенко залишилося шість членів Нацради.

Хто і коли займе її місце, прес-служба не уточнює.

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На початку липня Нацрада з телерадіомовлення змінила склад правління. Так, 4 липня Верховна Рада призначила членами Нацради з питань телебачення і радіомовлення Олега Черниша, Олександра Ільяшенка, Ольгу Герасим'юк і Катерину Котенко. 7 липня президент Петро Порошенко призначив членами Нацради Юрія Артеменка, Владислава Севрюкова і Григорія Шверка.

Головою Нацради був обраний Артеменко.

Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.