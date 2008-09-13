В Одесі розбився син ректора Поплавського

У п`ятницю близько сьомої ранку на 9-ій станції Великого Фонтану врізався в стовп джип "BMW X5". Удар прийшовся в праву сторону машини — стовп приклався до стійки між передніми і задніми дверима. За офіційною версією прес-служби облДАІ водій "BMW" 68-го року народження, не вибравши безпечну швидкість руху і не справившись з керуванням, виїхав на бордюр і врізався в стовп. "В результаті ДТП два пасажири — 85-го і 82-го року народження одержали травми і були доставлені в лікарню. Основна причина ДТП — це перевищення швидкості", — відзначила начальник прес-служби Олена Яковчук.

І лише після обіду стало відомо, що одним з пасажирів джипа був син ректора столичного університету культури Михайла Поплавського — Олександр, який закінчив факультет менеджменту цього ж університету. Цю інформацію підтвердили в прес-службі ректора. "Так, у нас сталося нещастя, — сказала прес-секретар Валентина Павлівна. — Михайло Михайлович зараз поряд з сином в Одесі". Біля 11 міськлікарні дійсно стояли джипи з київськими номерами. Олександр знаходиться в реанімації, батько - поруч з ним в палаті. За словами охорони, стан постраждалого стабільний. Машиною керував громадянин Туркменістану, другий пасажир джипа також в реанімації.

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