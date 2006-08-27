Три покоління родини Башметів (фото)

Всесвітньо відомий диригент, кращий альтист планети Юрій Башмет і його батько Абрам Борисович Башмет після закінчення концерту з нагоди 80-річчя Абрама Борисовича в Львові у суботу, 26 серпня 2006 р. У концерті також взяв участь камерний оркестр "Солісти Москви".

На фото 3 - дочка Марія; на фото 5 - Віктор Третьяков.