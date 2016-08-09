Росія розмістила в окупованому Криму носії ядерної зброї – розвідка

Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький сьогодні під час брифінгу в ефірі «112 Україна».

«Така ймовірність (розміщення ядерної зброї в Криму – УНІАН) не виключається. Дійсно, на території Кримського півострова є носії ядерної зброї – це надводні, повітряні засоби, які можуть застосовувати ядерну зброю», - заявив він.

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«На сьогоднішній день ядерна зброя зосереджена на складах зберігання на території Росії - це біля Новоросійська та інших об’єктів, які розташовані в європейській частині РФ», - додав Скібіцький.