Керівники колонії на Київщині вимагали 400 тисяч гривень за дострокове звільнення засудженого

Як повідомляє прес-центр СБУ, "на Київщині співробітники Служби безпеки України викрили на хабарництві начальника однієї з виправних колоній та його першого заступника. Правоохоронці встановили, що полковник та підполковник внутрішньої служби вимагали 400 тис. грн від засудженого за крадіжку. У таку суму вони оцінили погодження документів щодо його дострокового звільнення. Співробітники спецслужби задокументували факти вимагання хабара та "інструктаж" посадовцями посередника, залученого до передачі грошей".

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При цьому спільника чиновників правоохоронці затримали у Києві під час отримання від родичів ув’язнених останньої частини хабара.

Оперативники СБУ спільно з військовою прокуратурою проводять обшуки у робочих кабінетах начальника колонії та його заступника.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України поінформувала про затримання заступника начальника Бучанської виправної колонії та двох його спільників одразу після одержання неправомірної вигоди в розмірі 400 тис. грн.