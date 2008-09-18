Кабмін вирішив взяти під захист якість сільгоспземель

Уряд ухвалив рішення ввести відповідальність за недотримання норм якісних показників сільськогосподарських земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«В Україні до сьогоднішнього дня не врегульовано питання контролю за дотриманням норм якості сільськогосподарських земель. Тому сьогодні ми прийняли проект нормативного акту, який дуже жорстко вводить відповідальність за порушення умов використання сільськогосподарської землі, за порушення посівних показників, за порушення головних аспектів, які потрібно використовувати при обробці землі. Ми сьогодні прийняли документ, який не залишить без відповідальності й без контролю жодну земельну ділянку, яка неправильно обробляється або неправильно використовується», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.