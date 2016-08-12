Геращенко: Другий затриманий у Криму "український диверсант" - двічі судимий "ватник"

"Вчора ФСБ заявило, що затримала другого українського диверсанта - 41-річного виконроба з Євпаторії Захтея Андрія Романовича", - написав Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За даними Геращенко, зібраним з відкритих джерел, Захтей - "банальний антиукраїнськи налаштований і двічі судимий рецидивіст на прізвисько Зая". Він був засуджений у 1998 році на 6,5 років позбавлення волі за грабіж, вчинений групою осіб. Відсидів чотири роки у Львівській виправній колонії номер 40. Потім був повторно притягнутий до кримінальної відповідальності у 2008 році за шахрайство, підробку документів та ряд інших злочинів.

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"У 2011 "Зая" набрався боргів у рідному місті Бориславі Львівської області і тупо втік від кредиторів до Москви. Потім перебрався в Євпаторію, де жив до цих пір", - написала Геращенко.

"Під час Майдану "Зая", як середньостатистичний ватник, постив у себе "ВКонтакте" антиукраїнські гасла", - зазначив Геращенко.

"Загалом, якщо "Зая" і агент, то точно не українських спецслужб. Швидше за все його використовують як "консерву" агенти ФСБ", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому в ФСБ заявили про загибель двох російських військових при затриманні «українських диверсантів».

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За словами президента РФ Володимира Путіна, останні події в Криму є підставою відмовитися від зустрічі в «нормандському форматі» в Китаї.

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав заяву ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму ще одним елементом гібридної війни, яку веде Росія проти України.

11 серпня президент України доручив привести у підвищену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом і на Донбасі.