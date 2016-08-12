В Одесі через неякісний стик з рейок зійшов екскурсійний трамвай (фото)

Про це повідомляє "Репортер".

В результаті інциденту ніхто не постраждав, однак на вулиці Генуезькій утворилася "трамвайна пробка".

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Це трамвайне кільце було побудоване влітку 2015 року замість демонтованого колишнього, яке було розташоване ближче до моря.

Зазначимо, що в місці, де зійшов з рейок туристичний вагон, колії були покладені вкрай неякісно (див. фото) - стики були розташовані під невеликим кутом, через що й звичайні вагони проходили його насилу.

Трамвай, що зійшов з рейок - відновлений в 2013 році старовинний вагон КТМ-1.