В Одесі через неякісний стик з рейок зійшов екскурсійний трамвай (фото)
17:21, 12 серпня 2016Суспільство
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В Одесі на кінцевій трамвайного маршруту №5 в Аркадії з рейок зійшов екскурсійний вагон.
Ретро-вагон не впорався з поворотом / reporter.od.ua
Про це повідомляє "Репортер".
В результаті інциденту ніхто не постраждав, однак на вулиці Генуезькій утворилася "трамвайна пробка".
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Це трамвайне кільце було побудоване влітку 2015 року замість демонтованого колишнього, яке було розташоване ближче до моря.
Зазначимо, що в місці, де зійшов з рейок туристичний вагон, колії були покладені вкрай неякісно (див. фото) - стики були розташовані під невеликим кутом, через що й звичайні вагони проходили його насилу.
Трамвай, що зійшов з рейок - відновлений в 2013 році старовинний вагон КТМ-1.
КТМ-1 вилетів з рейок / reporter.od.ua
Зате оформлення у нового кільця в Аркадії креативне / Фото - Тимофій Бесп'ятов
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