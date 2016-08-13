В Одесі після сутички на лекції Павленського охоронець помер від серцевого нападу (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, творчий вечір Павленського, що проходив у вигляді лекції, присвяченій його боротьбі з бюрократизмом в Росії, протидії диктаторському режиму тощо, почався в п'ятницю близько 20:10 в залі Impact Hub Odessa, розташованому в центрі міста. Вхід був вільним. Модератором виступив український художник Олександр Ройтбурд.

На зустріч з росіянином прийшли сотні людей, місць не вистачило, частина слухачів стояла, заповнивши всі проходи, а багато хто взагалі не зміг пройти всередину. Під час лекції чоловік, який сидів у першому ряду, заважав іншим глядачам. Коли Павленский розповідав про свої протестні акції в РФ – як відрізав собі мочку вуха, підпалив під'їзд будівлі ФСБ в Москві тощо – згаданий чоловік голосно подавав різні репліки, коментуючи почуте. Зокрема, він сказав: «Геть з України», показував непристойні жести. Також, зі слів деяких очевидців, він застосовував ненормативну лексику, пив спиртне з пляшки.

Приблизно через 30 хвилин хтось із слухачів покликав охорону. До зали увійшли два охоронці й спробували вивести з приміщення цього чоловіка, але той активно пручався. В переповненому залі почалася бійка, під час якої згаданий глядач дістав складаний ніж, в результаті поранення дістав один з охоронців.

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Модератор заявив, що лекція завершена, Павленский швидко покинув зал у супроводі друзів і знайомих. Також пішов чоловік, через якого стався прецедент. Охоронця, який дістав ножове поранення, повезли до лікарні на службовому автомобілі. Разом з ним поїхав його напарник.

Як повідомили УНІАН очевидці події, по дорозі другому охоронця стало погано, і він помер, за попередніми даними, від серцевого нападу. За відомостями деяких людей, що перебували в залі під час лекції й бійки, чоловік, який ударив ножем охоронця, - письменник Володимир Нестеренко, відомий під псевдонімом «Адольфич».

На місце події (до будівлі Impact Hub Odessa) прибули співробітники патрульної поліції, які опитали свідків.

Зустріч з Павленським спочатку мала відбутися в Зеленому театрі (в парку ім. Шевченка), але через погані погодні умови її перенесли в коворкінговий простір Impact Hub Odessa.

Регіональний главк Національної поліції інцидент поки що не коментує.

Довідка УНІАН. У 2012 році Павленський, протестуючи проти вироку учасницям групи Pussy Riot, грубою ниткою зашив собі рот перед Ісаакіївським собором у Петербурзі. У 2013-му голим лежав у коконі з колючого дроту перед входом до будівлі Законодавчих зборів Санкт-Петербурга, в 2014-му прибив власну мошонку цвяхом до бруківки біля Кремля у Москві, відображаючи політичну апатію російського суспільства.

У 2014-му художник, сидячи на паркані Наукового центру соціальної й судової психіатрії їм. Сербського в Москві, відрізав собі ножем мочку вуха на знак протесту проти відродження каральної психіатрії в Росії. У 2015-му він підпалив під'їзд головної будівлі ФСБ на Луб'янці в Москві, за що отримав тюремний строк.