Як перетворити на гроші занедбану могилу
19:03, 28 серпня 2006Суспільство
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В Єнакієво затримано зловмисників
У місті Єнакієве працівники кримінального розшуку затримали трьох молодих чоловіків, які розорили на міському цвинтарі більш як 30 могил.
Як повідомили УНІАН у Центрі з питань зв`язків з громадськістю головного управління МВС в Донецькій області, двом затриманим - по 16 і 17 років, а керував ними 35-річний місцевий житель.
Удень підозрювані приходили на кладовища міста, вибирали занедбану могилу з огорожею, а вночі її демонтували. Потім вони розрізали метал на шматки, аби приховати його походження, і здавали в приймальні пункти.
На сьогодні встановлено 31 епізод злочинної діяльності групи. Її керівник перебуває в слідчому ізоляторі. З двох інших учасників групи взято підписку про невиїзд.
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