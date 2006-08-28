Як перетворити на гроші занедбану могилу

У місті Єнакієве працівники кримінального розшуку затримали трьох молодих чоловіків, які розорили на міському цвинтарі більш як 30 могил.

Як повідомили УНІАН у Центрі з питань зв`язків з громадськістю головного управління МВС в Донецькій області, двом затриманим - по 16 і 17 років, а керував ними 35-річний місцевий житель.

Удень підозрювані приходили на кладовища міста, вибирали занедбану могилу з огорожею, а вночі її демонтували. Потім вони розрізали метал на шматки, аби приховати його походження, і здавали в приймальні пункти.

На сьогодні встановлено 31 епізод злочинної діяльності групи. Її керівник перебуває в слідчому ізоляторі. З двох інших учасників групи взято підписку про невиїзд.