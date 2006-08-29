«Газ України» уже відключає Київенерго

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Газ України» почала обмеження газопостачання АЕК «Київенерго» у зв`язку з невиконанням зобов`язань щодо погашення заборгованості за спожитий в 2006 р. природний газ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що «Київенерго» є найбільшим споживачем природного газу ДК «Газ України». З початку 2006 року столична енергокомпанія спожила 1 млрд. 964 млн. куб. м природного газу на суму 785,8 млн. грн. Заборгованість АЕК «Київенерго» перед ДК «Газ України» станом на 29 серпня становить 66 млн. грн.

Враховуючи соціальну важливість забезпечення жителів Києва тепловою і електричною енергією, ДК «Газ України» неодноразово впродовж 2006 р. йшла назустріч АЕК «Київенерго» і безперебійно надавала енергокомпанії необхідні ресурси природного газу за соціальною ціною (686 грн. за 1000 куб. м).

ДК «Газ України» неодноразово інформувала керівництво АЕК «Київенерго» і столичної міськради про необхідність термінового погашення боргів. Проте, як повідомляє прес-служба, АЕК «Київенерго» послідовно ігнорує вимогу ДК «Газ України» узгодити графік погашення заборгованості з визначенням конкретних термінів перерахунку коштів.

Як зазначає прес-служба ДК «Газ України», ухилення АЕК «Київенерго» від сплати боргів за спожитий природний газ ускладнює здійснення НАК «Нафтогаз України» закупівлі ресурсів природного газу на наступний опалювальний сезон і розрахунки, в т.ч. по зовнішньоекономічних контрактах, за одержане з початку року паливо.

Отже, реалізовуючи встановлений Кабінетом Міністрів України порядок забезпечення галузей національної економіки і населення природним газом (постанова КМУ №1729 від 27.12.2001 р. зі змінами), згідно з яким постачання цього енергоносія здійснюється лише за умови його стовідсоткової оплати, ДК «Газ України» надала доручення газовим і газотранспортним організаціям почати відповідну процедуру щодо припинення безоплатного споживання природного газу.

Також прес-служба ДК «Газ України» повідомляє, що працівники ВАТ «Київгаз» вчора не були допущені для відключення на 8 філіалів АЕК «Київенерго», що є прямим порушенням вимог чинного законодавства. Документи, які підтверджують ці факти, будуть найближчим часом передані НАК «Нафтогаз України» і Мінпаливенерго, йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Газ України» є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», яка займається реалізацією газу. Компанія створена в 2000 році на базі Торгового дому «Газ України» і Головного управління «Головпобутгаз» дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».

З 2002 року компанія є монополістом у реалізації газу в Україні, який закуповує і видобуває НАК «Нафтогаз України».

У 2005 році підприємства, які входять у структуру НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 62 млрд. 877,6 млн. кубометрів природного газу на загальну суму 16 млрд. 122 млн. 815,9 тис. грн., за який сплачено 15 млрд. 840 млн. 500,4 тис. грн., що на 8,179 млрд. кубометрів більше, ніж у 2004 році. Рівень розрахунків усіх споживачів за газ у 2005 році збільшився на 2,9 процентного пункта, порівняно з 2004 роком, до 98,2%.