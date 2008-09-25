Експорт електроенергії через Бечваржа призведе до збитків в $80 млн. – експерт

Монополізація контрактів на експорт української електроенергії групою Korlea Invest підприємця Василя БЕЧВАРЖА призведе до збитків української сторони на суму не менше 80 млн. дол. на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв`ю журналістам висловив сьогодні керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН.

«Сьогодні в інтерв`ю одному з українських видань угорська компанія System Consulting заявила, що в липні купувала у України електроенергію по 8,38 цента за кВт/год. Компанії БЕЧВАРЖА в липні платили за електроенергію в середньому 6,44 цента за кВт/ч – тобто на 2 центи нижче. У перерахунку на річний обсяг закупівлі – 550 МВт (близько 4 млрд. кВт/год.), збитки України від монополізації експортних постачань компаніями БЕЧВАРЖА складуть не менше 80 млн. дол.», – сказав К.БОРОДИН.

За даними Центру енергетичних досліджень, компанії групи В. Бечваржа в липні здійснювали закупівлі української електроенергії на експорт за такими цінами: Korlea Invest (постачання до Словаччини і Румунії) – 5,14; Energy Capital (постачання до Угорщини) - 7,0; Energo-Partner (постачання до Румунії) – 4,3 цента за кВт/год.

При цьому ціна внутрішнього ринку України, за даними ЦЕД, в липні складала 7,14 цента за кВт/год. (34,6 коп./кВт/год. за курсом НБУ - 4,85грн./дол.).

«Вже в липні експорт по всіх напрямах через структури БЕЧВАРЖА став збитковим для України, а контракт з System Consulting – єдиний забезпечував країні прибуток. Чому з 1 серпня він був розірваний на користь контрагента, що приносить збитки? – ось головне питання Мінпаленерго на сьогодні», – зазначив К.БОРОДИН.

«Концентрація експортних контрактів в руках єдиної бізнес-групи остаточно ліквідує конкуренцію на експортному ринку української електроенергії і призведе до перерозподілу експортних доходів на користь цієї групи. Особливо сумно, що основним партнером щодо експорту Мінпаливенерго і «Укрінтеренерго» вибрали саме ту бізнес-групу, зусиллями якої восени 2007 року були ліквідовані аукціони з продажу електроенергії на експорт», - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, "Укрінтеренерго" з 15 вересня почало купувати російську електроенергію у ВАТ "ИНТЕР РАО ЕЭС". При цьому, за словами джерела в Мінпаливенерго, імпорт російської електроенергії здійснюється «Укрінтеренерго» через дочірню Ukrenergy Trade ZRt (Угорщина), колишню дочірню структуру KORLEA INVEST Holding AG (Швейцарія) - Energy Capital Trade ZRt (Угорщина).

Держпідприємство "Укрінтеренерго" придбало у KORLEA INVEST Holding AG (Швейцарія) 52-відсоткову частку статутного капіталу енерготрейдера Energy Capital Trade ZRt (Угорщина).

"Укрінтеренерго" раніше на кордоні з Угорщиною продавало електроенергію двом компаніям - System Consulting ZRt (Угорщина) підприємця Ласло КАПОЙЇ і Energy Capital ZRt. (Угорщина), 100%-й "дочці" KORLEA INVEST.

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ позитивно оцінив дії «Укрінтеренерго» з придбання угорського трейдера.

«Я думаю, що потрібно підтримати Мінпаливенерго в їх стратегії просування свого товару на закордонні ринки», - сказав О.Турчинов.

За його словами, придбання контрольного пакету акцій трейдера буде вигідним Україні в плані здійснення експорту. Що ж до імпорту, заявив О.Турчинов, то, за інформацією міністра палива і енергетики, в Україні дійсно у зв`язку із зупинкою блоку Хмельницької АЕС, який має бути запущений найближчим часом, тимчасово виник дефіцит електроенергії. І щоб не був порушений енергетичний баланс, цей дефіцит необхідно компенсувати за рахунок дешевої російської енергії.

Натомість, як заявив учора журналістам перший заступник голови Секретаріату Президента, представник Президента в Кабміні Олександр ШЛАПАК, в Секретаріаті Президента України мають намір розібратися з причинами виникнення необхідності імпортувати електроенергію з Росії.

Він також наголосив, що міністр палива і енергетики не повинен був «просто погодитися з імпортом», а повинен був розібратися з ситуацією і «надіслати відповідні сигнали» до Кабінету Міністрів.

Екс-міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО назвав придбання українською держкомпанією «Укрінтеренерго» 52 відсотків статутного фонду угорської компанії Energy Capital Trade ZRt «незграбною спробою покрити корупційні схеми у сфері експорту електроенергії з України до європейських країн».

***Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" постачає до Угорщини, Словаччини і Румунії електроенергію, вироблену в енергоострові Бурштинською ТЕС.