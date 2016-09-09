Оголошення міста-господаря Євробачення-2017 (подію завершено)

Оргкомітет з підготовки та проведення Євробачення-2017 9 вересня нарешті має назвати місто, яке буде проводити пісенний конкурс в Україні. Оголошення міста-переможця призначене на 13:00.

Пряму трансляцію оголошення міста-господаря Євробачення-2017 веде Перший національний

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Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Спочатку за право приймати конкурс боролися шість українських міст - Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон. Після першого етапу відбору у фінал потрапили Дніпро, Одеса та Київ.

Оголошення ж міста-господаря Євробачення-2017 мало відбутися 27 липня, однак було перенесене на "невизначений термін" через проблему з фінансуванням конкурсу. Водночас голова НТКУ Зураб Аласанія пояснив, що вибір переможця було перенесено через недоліки претендентів.

8 серпня Кабмін виділив на проведення Євробачення 450 мільйонів гривень.

Наступною датою оголошення міста-господаря Євробачення-2017 стало 25 серпня, однак буквально перед початком трансляції подію було перенесено без пояснення причин. Пізніше глава НТКУ Зураб Аласанія пояснив, що два з трьох міст мають значні переваги: Київ та Одеса. Але і в кожного з них є недоліки - різні, проте, серйозні в обох випадках. Робоча група оргкомітету продовжує уточнювати позиції.