Журналісти назвали імена поліцейських, присутніх при вбивстві чоловіка на Миколаївщині (список)

Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на власні джерела.

Так, на виклик, який закінчився смертю 31-річного Олександра Цукермана, прибули:

Трубаченко Василь Вікторович 1993 р.н.

Лемеха Володимир Миколайович 1992 р.н.

Ляхвацький Денис Олександрович 1988 р.н. в

Хоменко Микола Миколайович 1990 р.н.

Богач Роман Миколайович 1992 р.н.

Причипойда Олександр Леонідович, 1990 р.н.

Водночас видання зазначає, що на місці події було дві групи поліцейських, які прибували неодночасно.

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За інформацією органів прокуратури, безпосередньо до інциденту причетні троє співробітників поліції.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

У прес-службі прокуратури Миколаївської області повідомили, що 24 серпня в Кривому Озері майже 200 місцевих жителів пікетували прокуратуру та райвідділ поліції у зв'язку із загибеллю чоловіка, який помер під час затримання поліцейськими.