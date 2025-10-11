Він додав, що Марія Коріна Мачадо телефонувала йому після новин про отримання премії, за яку боровся і американський лідер.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому зателефонувала лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо.

Як розповів Трамп, який боровся за цю нагороду, на пресконференції, венесуельська опозиціонерка заявила, що приймає її "на його честь".

"Мені зателефонувала людина, яка отримала Нобелівську премію. Вона сказала, що приймає нагороду на мою честь, тому що я її заслуговую. Це приємно. Я не став говорити: "Тоді віддай її мені". Хоча, гадаю, вона могла б. Вона була дуже приємною. І знаєте, я їй допомагав. Їм потрібно багато допомоги у Венесуелі", - сказав американський лідер.

Трамп і Нобелівська премія миру

Нагадаємо, що Нобелівську премію миру присудили Марії Коріні Мачадо "за її невтомну роботу з просування демократичних прав для народу Венесуели і за її боротьбу за досягнення справедливого і мирного переходу від диктатури до демократії".

Норвезькі чиновники, відповідальні за присудження Нобелівської премії миру, розслідують інформацію про різке зростання онлайн-ставок на цьогорічну лауреатку, що вказує на можливий витік інформації.

Дональд Трамп боровся за цю нагороду, але не міг отримати її за свою дипломатичну активність у 2025-му із процедурних причин. Напередодні Трамп заявив, що для США буде "великою образою", якщо він не отримає Нобелівську премію миру за свою дипломатичну діяльність.

