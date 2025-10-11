Головнокомандувач зазначив, що потрібні додаткові зусилля для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики.

За останній місяць росіяни збільшили кількість застосованих проти України засобів повітряного нападу в 1,3 раза. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наголосивши, що "попереду нас чекають нові випробування".

"І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики", - наголосив він.

Щодо сиутації на фронті, то вона, за словами головкома, залишається складна.

Відео дня

"Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника, стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському, та завдають ворогу значних втрат", - повідомив він.

Сирський розповів, що протягом вересня загальні втрати окупантів становили 28,5 тис. осіб. Водночас, зазначив він, триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку.

"Завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї Донецької області", - наголосив головнокомандувач.

Він розповів і про успіхи в реалізації програми DeepStrike. Зокрема, зазначив, минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70.

"Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в Росії зменшено на 21%", - зазначив Сирський.

Він нагадав, що у Збройних силах України тривають заходи оптимізації органів військового управління, "покликані вдосконалити, спростити цю систему та підвищити її ефективність".

"Завершили свою діяльність ОСУВ і ОТУ, натомість їхні функції передаються угрупованням військ (сил), утвореним на основі оперативних командувань. Командування об’єднаних сил ЗС України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами", - написав головком.

ППО України: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому остання російська атака виявилася результативною. За його словами, на ефективності роботи української ППО відбилися несприятливі погодні умови. Він уточнив, що метеоумови зменшили відбиття "десь на 20-30 відсотків".

За даними Повітряних сил, вночі 10 жовтня були прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях. Крім того, уламки збитих ворожих цілей впали на 7 локаціях. Загалом ворог запустив 497 засобів повітряного нападу - 32 ракети та 465 БпЛА. Збито було 420 цілей: 405 дронів і 5 ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: