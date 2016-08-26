Інцидент в Кривому Озері не дискредитує реформу поліції - Геращенко

Таку позицію озвучив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко в ефірі 112 Україна.

"Є така річ, як людський фактор. Не можна сказати, що ця подія ставить хрест на всій реформі поліції в Україні. Це конкретний людський фактор, коли співробітники поліції перевищили службові повноваження і повинні понести покарання", - сказав Антон Геращенко.

Він також висловив жаль у зв'язку із загибеллю людини.

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"Шкода, що людину не повернеш, і держава в такому випадку після набрання вироком чинності повинна буде компенсувати його сім'ї матеріальну шкоду", - зазначив нардеп.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня, він помер від вогнепальних поранень на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранень, отриманих в результаті пострілів з травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

Смерть мешканця Кривого Озера викликала бунт жителів райцентру, які намагалися перешкодити вивезенню в Миколаїв 6 поліцейських, котрі виїжджали за адресою Цукермана. Троє з них на даний момент вважаються підозрюваними, ще троє співпрацюють зі слідством.

У результаті склад відділення поліції в Кривому Озері був розформований і буде набрано заново, також через інцидент був замінений начальник Головного управління поліції в Миколаївській області.