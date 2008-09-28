Коростишівському костьолу виповнилося 400 років

На Житомирщині в рамках святкування Дня Коростишева українські римо-католики відзначили 400-ліття заснування коростишівського костьолу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на урочистостях у Коростишеві повідомив посол Ватикану в Україні, апостольський Нунцій в Україні, архієпископ Іван ЮРКОВИЧ.

За його словами, відзначення цієї події має визначне значення для світової громадськості не лише римо-католицького віросповідання, а й усіх, «хто вірує у торжество добра і справедливості, оскільки мова йде про повернення владою парафіянам релігійних споруд, які є духовними осередками для багатоьх людей».

При цьому І.ЮРКОВИЧ уточнив, що коростишівський костьол (споруджений наприкінці XVIII століття на місці дерев’яної споруди початку XVII століття місцевою родиною графів Олізарів) після Жовтневої революції 1917 року тривалий час був занедбаним (використовувався для зерносховища, а потім півстоліття - як кінотеатр) і лише після проголошення Незалежності України в 1991-му було повернуто громаді Коростишева.

І.ЮРКОВИЧ також провів урочисту святу Літургію біля старовинного римо-католицького храму, у якій взяли участь близько 500 жителів Коростишева, а також представники обласної та міської влади, громадськості, віруючі, журналісти та нащадок графів Олізарів Ян ОЛІЗАР з Варшави з дружиною Маргаритою, батько якого дитиною емігрував з України.

Як повідомив начальник управління по зв’язках з громадськістю Житомирської ОДА Микола СЮРАВЧИК, з нагоди ювілею костьолу за спонсорські кошти його обладнано новими електронними дзвонами та годинником.

За словами міського голови Коростишева Миколи ЧИКОЛАЯ, саме у такий нестандартний спосіб сьогодні розпочато святкування Дня Коростишева, оскільки «міська влада дружить з нащадками Олізарів, і свого часу депутати міськради проголосували за передачу римо-католицькій громаді приміщення костьолу».

Сьогодні на урочистостях також закладено пам’ятну капсулу для нащадків, де увічнені ім’я духовного та світського керівництва римо-католицької парафії, міста, області та Президента України.