Уражено два стратегічних НПЗ в Саратові та Самарській області.

У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили два важливих нафтопереробних заводи у Росії – Саратовський та Новокуйбишевський. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під загальним керівництвом Генерального штабу ЗС України, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в Росії – це понад 7 млн тонн нафти щорічно.

Зазначається, що у районі заводу підтверджено вибухи та масштабну пожежу, результати ураження уточнюються.

Крім того, цієї ж ночі підрозділи Сил безпілотних систем вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, який забезпечує переробку понад 8,8 млн тонн нафти на рік. Попередньо, в результаті ураження на об'єкті зафіксовано вибухи та займання, повідомили в Генштабі.

Крім того, уражено важливий об’єкт магістральної транспортної інфраструктури РФ - лінійно-виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара".

"ЛВДС "Самара" - виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту Росії)", - уточнили у Генштабі.

ЗСУ методично б'ють по НПЗ у Росії

18 вересня повідомлялося, що дрони СБУ вдарили по одному з найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів у Башкортостані.

Крім того, було уражено Волгоградський нафтопереробний завод, він зупинив роботу.

