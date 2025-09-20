Зруйновано фермерські господарства, підприємства та житлові будинки.

Сьогодні, 20 вересня, вночі та вранці російська армія масовано атакувала Україну - у Хмельницькій області є загиблий і поранені.

У Силах оборони півдня повідомили, що вночі з південного напрямку противник масово застосовував дрони-камікадзе типу Shahed і ракети. Частину засобів повітряного нападу військові знищили, однак унаслідок влучань і падіння уламків виникли пожежі в приватних домоволодіннях і на територіях фермерських господарств. Крім Дніпропетровщини, постраждали Одеська та Миколаївська області.

Зокрема, за даними голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма в Telegram, під ранок ворог завдав масованого комбінованого удару по обласному центру балістикою та БпЛА типу Shahed. Під атакою була промислова інфраструктура, виникли пожежі. Також цієї ночі на Миколаївщині окупанти атакували ударними дронами фермерське господарство у Снігурівській громаді Баштанського району. Там сталася пожежа складів, вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Через російську атаку сталися масштабні руйнування в Одеській області. Як повідомила УНІАН прес-секретар Одеської обласної прокуратури Інна Верба, 20 вересня збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район. Зруйновано цивільний об'єкт - будівлю фермерського господарства на площі 1 тис. кв. метрів, частково пошкоджено складські приміщення іншого фермерського господарства та сільськогосподарську техніку.

"На щастя, від ворожих дій ніхто не постраждав. Під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками СБУ та поліції", - сказала Верба.

У регіональному главку ДСНС у Facebook уточнили, що в Одеській області внаслідок атаки виникла пожежа у фермерському господарстві та зруйнування складської будівлі із сільськогосподарською технікою. Пожежу вже ліквідовано.

Крім того, відомо, що армія РФ атакувала Хмельницьку область. За словами начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна в Telegram, унаслідок атаки в Дунаєвецькій громаді загинула людина - під час ліквідації пожежі одного з будинків виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Ще двоє місцевих жителів звернулися по медичну допомогу. За попередньою інформацією, повідомив Тюрін, зруйновано 2 будинки, пошкоджено близько 20 житлових споруд.

Масована атака ворога по Україні 20 вересня - що відомо

Як писав УНІАН, 20 вересня Росія завдала ракетоудару по житловому багатоповерховому будинку в Дніпрі, також ворог застосував ударні дрони.

Крім багатоповерхівки постраждали приватні будинки, гаражі та господарські будівлі, підприємства. Уже відомо, що загинула людина, понад два десятки поранених, з яких 14 перебувають у лікарні. У важкому стані 55-річний чоловік, який отримав опіки 70% тіла.

Володимир Зеленський повідомив, що відомо про трьох загиблих унаслідок дій ворога. Також він відзначив пілотів F-16, які результативно відпрацювали проти крилатих ракет окупантів.

