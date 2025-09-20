Основну частину засобів ураження ворога було збито або знешкоджено.

Росія завдала чергового масованого удару по території України, використавши 619 засобів повітряного нападу. Силам оборони України вдалося збити або подавити 583 з них, в тому числі понад 30 ракет, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Загалом російські окупаційні війська застосували вночі 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. З них було знешкоджено 552 об’єкти.

32 крилаті ракети Х-101 були запущені по Україні із повітряного простору Саратовської області РФ. Сили оборони збили 29 з них. Також проти України було застосовано 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, дві з яких вдалося знешкодити.

На 10 локаціях було зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних дронів, ще на 10 локаціях – падіння збитих уламків.

Атака тривала з 8 години вечора 19 вересня і продовжувалася станом на 10 ранку наступного дня. Статистику знешкоджених об’єктів Повітряні Сили надали станом на 9 ранку.

Під час повітряного удару по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, в тому числі і винищувачі F-16. Їхню роботу зокрема відзначив і президент Володимир Зеленський.

"Дякую всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо, нашим пілотам F-16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет", – написав президент України в Telegram.

Президент України також повідомив, що у Дніпрі було зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу десятки людей поранено, троє загинули.

Окрім багатоповерхівки в Дніпрі, постраждали приватні будинки, гаражі, господарські будівлі, окремі підприємства. Повідомлялося про 26 постраждалих по області загалом. 14 з них доправили до лікарні, в важкому стані літній чоловік з опіками 70% тіла.

