Стартова ціна iPhone 17 становить 800 доларів, що на $200 менше, ніж у Air і на $300, ніж у Pro.

Apple поспіхом нарощує обсяги виробництва базового iPhone 17 - як мінімум на 30%. Причиною став несподівано високий попит на цю конкретну модель, пише PhoneArena, посилаючись на дані The Information,

Спочатку в компанії розраховували, що на базовий iPhone 17 припаде 25% від загального обсягу виробництва, на iPhone 17 Pro/Pro Max - 65%, а на iPhone Air - решту 10%. Як правило, моделі Pro є найбільш продаваними пристроями, особливо в перші місяці доступності.

Тепер, після того, як минув тиждень попередніх замовлень, в Apple з'ясували, що покупці помітно частіше вибирають iPhone 17 з пам'яттю 256 ГБ за $799. Зростання популярності пояснюється тим, що цього року стандартна модель отримала низку "преміальних" функцій - дисплей ProMotion з частотою оновлення 120 Гц, тонкі рамки та алюмінієвий корпус.

Хоча зростання продажів iPhone 17 вражає, експерти зазначають, що в перспективі подібний зсув може негативно позначитися на виручці та валовому прибутку Apple. У майбутньому компанія, ймовірно, знову почне сильніше розмежовувати базові та флагманські моделі - щоб у покупців був стимул переплатити за Pro-версію.

Багато оглядачів відзначають, що це найкраще оновлення базового iPhone за багато років, оскільки функціонально він ніяк не відрізняється від прошок, поступаючись їм лише в деталях. При цьому коштує iPhone 17 на 300 доларів дешевше iPhone 17 Pro.

Раніше блогери з'ясували, скільки насправді працюють смартфони лінійки iPhone 17. Очікувано, лідером за часом автономної роботи став iPhone 17 Pro Max, але тонкий iPhone Air теж здивував.

Поки журналісти діляться враженнями, інсайдери пишуть, що лінійка iPhone 18 майже не відрізнятиметься від iPhone 17. Значні зміни Apple приберегла на 2027 рік до 20-річчя iPhone.

