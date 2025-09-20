Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ на Україну

Війська активували винищувачі та системи ППО для гарантування безпеки повітряного простору на кордоні з Україною.

Польща вночі підняла свої літаки у повітря під час масованої атаки Росії по Україні. Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

"Через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі", — йдеться у заяві.

За даними військових, це рішення ухвалили для забезпечення "максимальної готовності" та безпеки в районах, що межують із регіонами України, які зазнали атаки.

Відео дня

Близько 7-ї ранку за місцевим часом збройні сили Польщі оголосили про завершення операції.

"Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, які були активовані, повернулися до стандартної оперативної діяльності. Наші дії носили превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору в районах, прилеглих до зони загрози", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді польські та союзні сили збили кілька безпілотників. Це стало першою подібною операцією НАТО від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Неназваний військовий чиновник США, який працює в Європі, оцінив ймовірність навмисної атаки як "50 на 50". Ще один неназваний високопоставлений представник однієї із західних розвідок зауважив, що схема польоту дронів свідчить про те, що вони збилися з курсу та намагалися відновити сигнал GPS після того, як зазнали впливу українських систем РЕБ.

Вас також можуть зацікавити новини: