Також там відповіли, чи стосується це поставок Україні.

Перший сигнал про те, що в підході США до продажу військової техніки Європі щось змінилося, з'явився, коли Данія наблизилася до рішення про купівлю багатомільярдної системи протиповітряної оборони. Кілька тижнів американські та французькі переговорники активно домагалися укладення угоди. Але в міру наближення терміну Міністерство оборони США несподівано втратило інтерес.

Під час телефонної розмови з Держдепартаментом на початку вересня, заступник помічника міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що він не вірить у цінність деяких зарубіжних військових продажів, пише The Atlantic.

Він додав, що йому "не подобається ідея продажу систем Patriot" Данії, тому що їх мало і вони повинні бути зарезервовані для США, щоб використовуватися в міру необхідності.

Повідомляється, що ці коментарі здивували деяких співробітників Держдепартаменту, але незабаром вони дізналися, що доступ обмежили не тільки Данії. Чинні та колишні чиновники адміністрації президента США на правах анонімності розповіли, що Пентагон визначив низку видів озброєнь як такі, що перебувають у дефіциті, і має намір блокувати нові запити на їх поставку з Європи.

"Поки неясно, як довго триватиме це обмеження, скільки саме озброєнь у списку і чи може список розширитися. Винятки будуть вкрай рідкісними", - йдеться в матеріалі.

Побоювання з приводу нестачі Patriot висловлювалися вже кілька місяців: у США є лише близько 25% ракет-перехоплювачів, необхідних для виконання військових планів, стверджують у Міноборони. При цьому у Patriot в Європі немає реального аналога, що робить систему особливо цінною і затребуваною на континенті, де зростає стурбованість повітряними атаками. Це стало ще очевиднішим після того, як Естонія, член НАТО, заявила про порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.

Журналісти зазначають, що якщо обмеження виявиться довгостроковим, воно ризикує створити нові тріщини у відносинах із союзниками, послабити їхню оборону в момент, коли Росія становить негайну загрозу, і знизити військовий вплив США на континенті. Зміна також означає втрату мільярдів доларів державних і приватних доходів, скорочення робочих місць в оборонній промисловості, стримування розширення виробництва і скорочення досліджень і розробок.

Чи стосується це України

ЗМІ пише, що кілька європейських країн передали Україні найкращі зразки озброєнь, щоб допомогти їй захищатися від російського вторгнення, а натомість купували американську зброю для поповнення своїх арсеналів. Трамп же наполягає, щоб держави НАТО більше брали на себе відповідальність за безпеку Європи.

Урядовці зазначають, що останні обговорення обмежень не стосуються озброєнь, що йдуть безпосередньо в Україну: вони постачаються за окремою програмою. "Ми говоримо європейцям, щоб вони відправляли зброю Україні та закуповували заміни, а потім говоримо: "Ви не можете їх отримати. Ми також говоримо їм: захищайтеся самі, але при цьому заявляємо, що не продамо їм те, що для цього потрібно", - зазначив відставний полковник морської піхоти і старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансьян.

Одним із найбільш затребуваних озброєнь України був саме Patriot - система, яку збиралася купити Данія. Її активне використання у війні проти Росії та Ізраїлем на Близькому Сході тільки посилило побоювання щодо запасів, що й призвело до поточного обмеження експорту. Це "підриває безпеку американських союзників у Європі", сказав Кансьян, але нинішня адміністрація президента США надає їхній безпеці набагато менше значення, ніж попередні.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер чеської опозиції пообіцяв скасувати ініціативу з постачання снарядів Україні. Колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що ініціатива обходиться занадто дорого... платникам податків

Крім того, ми також розповідали, що країни ЄС купують американську зброю для України з націнкою в 10%. Про це особисто заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. Він також зазначив, що США та Україна уклали вигідне стратегічне партнерство.

