З 11 жовтня почне курсувати безпересадочний вагон Полтава – Адлер

З 11 жовтня по непарних числах почне курсувати безпересадочний вагон сполученням Полтава – Адлер у складі швидкого поїзда №38/37 «Мінськ – Адлер».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південної залізниці.

За даними прес-служби, це пов`язано з тим, що останнім часом на даному напрямі помітно збільшився пасажирооборот, тому для зручності пасажирів і було ухвалено подібне рішення.

Поїзд їде через станції Іловайськ, Ростов, Краснодар, Туапсе, Сочі, куди раніше пасажирам із Полтави було проблематично доїхати залізницею без пересадок.