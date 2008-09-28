З 11 жовтня почне курсувати безпересадочний вагон Полтава – Адлер
17:59, 28 вересня 2008Суспільство
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Для зручності пасажирів
З 11 жовтня по непарних числах почне курсувати безпересадочний вагон сполученням Полтава – Адлер у складі швидкого поїзда №38/37 «Мінськ – Адлер».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південної залізниці.
За даними прес-служби, це пов`язано з тим, що останнім часом на даному напрямі помітно збільшився пасажирооборот, тому для зручності пасажирів і було ухвалено подібне рішення.
Поїзд їде через станції Іловайськ, Ростов, Краснодар, Туапсе, Сочі, куди раніше пасажирам із Полтави було проблематично доїхати залізницею без пересадок.
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