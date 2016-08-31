З Лощинівки почнуть виводити посилені наряди поліції, місцеві побоюються помсти ромів

Натомість мешканці там зібрали загони самооборони – люди побоюються, що роми можуть помститися за погроми своїх помешкань, передає ТСН.

Напередодні у селі поховали 8-річну Ангеліну, у зґвалтуванні та жорстокому вбивстві якої підозрюють 20-річного чоловіка з ромської общини. Її смерть викликала масштабні погроми у Лощинівці.

Читайте такожРомський конфлікт у Лощинівці: місцеві жителі наполягають на виселенні ромів із села

Роми, що кілька років тому осіли у селі, нині втекли. Місцеві жителі кажуть, що не допустять їхнього повернення. Кажуть, неодноразово скаржились поліції на розбої та пограбування, які вчиняла ромська громада, але та не реагувала.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки, 2007 року народження, з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері 27 серпня в Лощинівці відбулися масові заворушення. Були пошкоджені будинки місцевих ромів. В село прибули співробітники ГУ НП в Одеській області, співробітники оперативного підрозділу.

У свою чергу жителі Лощинівки вимагали виселити ромів із села.

Згодом голова Ізмаїльської РДА Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами про їхній переїзд з Лощинівки. Ромські організації звернулися до глави МВС Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію. Разом з тим омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що рішення сільради Лощинівки про виселення ромів незаконне.

29 серпня Ізмаїльський міськрайонний суд прийняв рішення про арешт - на 60 діб без права внесення грошової застави підозрюваного у вбивстві малолітньої дівчинки.