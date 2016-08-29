Cуд заарештував підозрюваного у вбивстві дівчинки в Лощинівці (відео)

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, за клопотанням Ізмаїльської місцевої прокуратури підозрюваного у вбивстві 8-річної дівчинки взято під варту.

Підозрюваному визначений термін тримання під вартою до 60 діб, на час проведення досудового слідства, без права внесення грошової застави. Призначено проведення низки експертиз.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

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Ввечері 27 серпня в селі відбулися масові заворушення. Були пошкоджені будинки місцевих ромів, жителі Лощинівки вимагали виселити ромів із села.

Згодом голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами щодо їхнього переїзду з Лощинівки.

Ромські організації звернулися до глави МВС Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію.

Омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що рішення Лощинівської сільради про виселення ромів є незаконним.