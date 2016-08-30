З'явилися фото вимушеної "евакуації" деяких ромів з Лощинівки

Речі вивезли тільки з одного будинку, передає BessarabiaInform.

Подвір'я посилено охороняли поліцейські і бійці спецбатальйону "Шторм". Завантаження речей контролював сільський голова Віктор Паскалов. Місцеві жителі виселенню не перешкоджали — поруч з будинком в цей момент нікого із селян не було.

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Роми завантажили свої нечисленні пожитки і собак у вантажний автомобіль, наданий сільською радою, й залишили територію села на таксі в супроводі поліцейського транспорту.

Чи будуть роми вивозити речі з інших будинків — невідомо.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки, 2007 року народження, з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника циганської національності.

Ввечері 27 серпня в Лощинівці відбулися масові заворушення. Були пошкоджені будинки місцевих ромів. До села прибули співробітники ГУ НП в Одеській області, співробітники оперативного підрозділу. У свою чергу жителі Лощинівки вимагали виселити ромів із села.

Згодом голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами щодо їхнього переїзду з Лощинівки.

Ромські організації звернулися до глави МВС Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію.