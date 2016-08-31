На початку вересня оголосять український фільм-номінант на премію "Оскар"

Як повідомили УНІАН у Державному агентстві України з питань кіно, комітет заявив про закриття прийому заявок для участі фільмів у відборі на висування на "Оскар".

Цього року на розгляд комітету було подано три фільми: "Гніздо горлиці" (режисер Тарас Ткаченко), "Пісня Пісень" (режисер Єва Нейман), "Українські шерифи" (режисер Роман Бондарчук).

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Як сказав голова Держагентства з питань кіно Пилип Іллєнко, "ми раді, що Український Оскарівський комітет не просто відновив свою роботу, але й прийняв на розгляд стрічки, якісний рівень яких демонструє справжню конкуренцію серед українських кінематографістів у боротьбі за найпрестижнішу професійну кінонагороду".