Фільм "Зима у вогні" про Революцію Гідності включено до списку претендентів на "Оскар"

До короткого списку відібрали 15 фільмів зі 124, які подалися, повідомляє радіо "Свобода". Тепер мають обрати п’ять кандидатів, які змагатимуться за "Оскар". Їх планують оголосити 14 січня, повідомляє американська кіноакадемія.

Читайте такожПрезидент нагородив Хрестом Івана Мазепи режисера Афінеєвського, який зняв фільм "Зима у вогні"

Церемонія вручення "Оскара" відбудеться 28 лютого у Лос-Анджелесі.

"Зима у вогні" – це хроніка подій зими 2013-2014 років із коментарями учасників процесу. Матеріал режисерові надали 28 українських операторів. Виробництво фільму підтримала американська компанія Netflix.

Як повідомляв УНІАН, прем’єра фільму "Зима у вогні" відбулась у день других роковин початку Євромайдану, 21 листопада 2015 року, у Києві.

Того ж дня президент Петро Порошенко нагородив Афінеєвського Хрестом Івана Мазепи.