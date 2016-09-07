СБУ попередила серію терактів у Лисичанську: на День міста планувались вибухи

Про це сьогодні повідомляє прес-центр СБУ.

«Двоє мешканців Привілля планували вчинити в Лисичанську терористичні атаки на декількох об’єктах, зокрема, підірвати пам’ятний знак українським військовим, які загинули при визволенні міста в 2014 році, а також приміщення місцевого військового комісаріату. Крім того, вони планували теракти проти місцевих проукраїнських активістів. Злочинні дії координував колишній бойовик, агент спецслужб РФ, який наразі перебуває в Росії та, за інформацією СБУ, вже виступав організатором терактів на території Луганської області», - сказано у повідомленні.

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За даними СБУ, терористи ретельно готували злочин та підбирали об’єкти зазіхань. Вони визначили місця закладення вибухових пристроїв, підшукали вибухівку та вогнепальну зброю, провели попередню розвідку режиму роботи та охорони об’єктів.

«Теракти планували приурочити до святкування в Лисичанську Дня міста», - уточнили у прес-центрі СБУ.

За задумом терористів, вибухи мали спричинити значний суспільний резонанс.

3 вересня оперативники спецслужби затримали їх під час закладення вибухового пристрою під пам’ятний знак українським воїнам. Поряд з цим об’єктом знаходиться блокпост та проходить автомобільний шлях з інтенсивним рухом пасажирського й вантажного транспорту.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.