В Одесі суд скасував арешт скандального прокурора, підозрюваного у хабарництві, той вже на волі

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 7 вересня.

У відомстві зазначили, що підозрюваний оскаржив рішення суду про запобіжний захід, ухвалене Приморським райсудом 2 вересня, - два місяці тримання в СІЗО з правом внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень.

«Сьогодні Апеляційний суд Одеської області скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваний вже вийшов на волю», - пояснили в прес-службі.

У прокуратурі також зазначили, що, згідно з чинним законодавством, прокуратура не може внести касацію на це рішення апеляційної інстанції.

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Які будуть подальші дії сторони обвинувачення, стане відомо через кілька днів, коли відповідні документи про ухвалення сьогоднішнього рішення суду надійдуть у прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, Приморський районний суд Одеси заарештував на 2 місяці затриманого 1 вересня за підозрою у вимаганні першого заступника прокурора прокуратури Суворовського району Одеси Валерія Білого, визначивши заставу в 2 мільйони гривень.

За даними правоохоронців, цей прокурор отримав від представника підприємства неправомірну вигоду у вигляді знижки на оренду приміщень загальною площею понад 200 квадратних метрів. За документами, орендарем приміщень є родич підозрюваного.

Співробітникові прокуратури повідомлено про підозру. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (неправомірна вигода) Кримінального кодексу України триває.

Ситуацію у Facebook прокоментував генеральний прокурор Юрій Луценко: «Це саме той прокурор, якого два місяці тому я запитав про джерела купівлі дорогої іномарки. Потім він придумував різні небилиці, просився в декрет. Але поганих звичок не кинув. На тій самій машині приїхав вимагати знижку в 76 тис. для пов'язаної з ним фірми».

17 червня Луценко в ході робочої поїздки до Одеської області проінспектував роботу місцевої прокуратури №4 (Суворовський район). Під час перевірки він поцікавився у керівника прокуратури обставинами і ціною придбаного автомобіля Toyota Avalon, вартість якого не відповідає офіційній зарплаті прокурора. Генпрокурор також запропонував Білому подати нову декларацію про доходи, де вказана машина і її вартість, або «завтра ж звільнитися».