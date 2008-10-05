Ющенко підписав закон щодо взаємної із Словаччиною охорони інформації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 567-VІ “Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом”.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Словацької Республіки про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом”.

Дана угода була підписана 22 червня 2006 року в Братиславі.

Угодою передбачається створення правових засад захисту інформації з обмеженим доступом, обмін якої у разі потреби здійснюється між сторонами у ході політичного, економічного, військового, науково-технічного або іншого співробітництва у рамках окремих контрактів.

Суб’єктами виконання угоди є органи держави, підприємства, установи та організації, які відповідно до законодавства України провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, та отримали дозвіл на передачу секретної інформації іноземному партнеру.

З української сторони компетентним органом, відповідальним за організацію діяльності з реалізації цієї угоди, є СБУ.