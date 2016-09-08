У Львові відкрили Меморіал героям Небесної Сотні та загиблим бійцям АТО (фото, відео)

У Львові відкрили меморіальний комплекс, присвячений Героям Небесної Сотні та загиблим воїнам АТО.

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Урочисте відкриття відбулося поблизу науково-технічної бібліотеки університету «Львівська політехніка», повідомляє «Вголос».

Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО з’явився завдяки ініціативі та активній участі десятків студентів та викладачів ВНЗ. Серед 20-ти проектів комплексу переміг проект Христини Чорноус.

«Яскравим прикладом патріотизму стала участь студентів та викладачів «Львівської політехніки» в Революції гідності. На вівтар нашої спільної перемоги поклали голови найкращі дочки та сини України. Серед них був і випускник «Львівської політехніки», Герой України Юрій Вербицький.

Нині сотні львівських політехніків зі зброєю в руках мужньо захищають свою Вітчизну на сході, самовіддано займаються волонтерством, допомагаючи воїнам. Ми й надалі будемо активно підтримувати наших військовиків. Не тільки збиранням добровільних внесків, а й активною роботою науковців «Львівської політехніки» над оборонними замовленнями», – зазначив ректор «Львівської політехніки» Юрій Бобало.