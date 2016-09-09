Суд заарештував митників з посту "Ягодин", яких упіймали на хабарі (відео)

Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

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Заставу визначено в розмірі 318 000 гривень для керівника та 140 000 гривень - для його підлеглого, їх відсторонено від займаних посад.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня працівники військової прокуратури та СБУ затримали цих осіб під час одержання 700 та 900 доларів США неправомірної вигоди за видачу дозвільних документів під час митного оформлення вантажу.

За цими фактами військова прокуратура розпочала кримінальні справи за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі).